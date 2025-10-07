Російські дрони атакували тролейбус у Сумах та зупинку у Херсоні: є загиблий та поранені

Наслідки удару по тролейбусу у Сумах. Фото: Сумська міськрада

Вранці 7 жовтня російські БПЛА атакували спальний район Сум. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.



Зокрема, під удар потрапив тролейбус. Постраждали пасажир та водійка. Тролейбус пошкоджений.



Також пошкоджені три 10-поверхові будинки та кілька нежитлових приміщень.



Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар уточнив, що в момент атаки у тролейбусі перебували шість пасажирів.



У пресслужбі Херсонської обласної прокуратури розповіли, що 7 жовтня близько 06:30 військові РФ скинули вибухівку з безпілотника на зупинку громадського транспорту у Херсоні.



Внаслідок атаки загинув 65-річний чоловік. Ще один чоловік 70 років отримав поранення, його госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, що 6 жовтня російська армія атакувала Херсон та село Чорнобаївка Херсонської області, внаслідок чого поранені 13 людей, серед них дитина.