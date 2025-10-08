Внаслідок російського удару по Ніжину пошкоджено залізничні колії

Рятувальники ліквідують наслідки російського обстрілу у Ніжині. Фото: ДСНС Чернігівщини

У середу, 8 жовтня, російські війська завдали серію ударів по місту Ніжин у Чернігівській області. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Чернігівщини.



За інформацією рятувальників, уночі зафіксовано влучання по об'єктах залізничної інфраструктури. Внаслідок атак виникли пожежі, пошкоджено залізничне полотно, шляхи сполучення та складські приміщення.



Вранці російські війська завдали повторного удару по одному з об'єктів інфраструктури. На місці працюють підрозділи ДСНС, які ліквідують наслідки обстрілу. За попередніми даними, жертв та постраждалих серед населення немає.

Російський обстріл пошкодив залізничні колії у Ніжині. Фото: ДСНС Чернігівщини

Рятувальники ліквідують наслідки російського обстрілу у Ніжині. Фото: ДСНС Чернігівщини

Раніше ми повідомляли, що у Прилуках Чернігівської області Росія вдарила по нафтобазі, у місті спостерігається сильне задимлення.