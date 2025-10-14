Від Маріуполя до Кирилівки: Росія вилучила 25 тисяч житла українців, які виїхали з окупації

Скріншот: t.me/steppe_wolf_AR

Росія конфіскувала майже 25 тисяч квартир та будинків, які належали громадянам України, на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Про це йдеться у розслідуванні французької газети Le Figaro.



За даними видання, Москва веде кампанію з вилучення української власності вже три з половиною роки. У матеріалі використані документи, свідоцтва людей, які втратили житло, та дані з відкритих джерел. Російська влада оголошує такі об'єкти «майном без власників», посилаючись на відсутність їхньої реєстрації в російських реєстрах.

Найбільше конфіскацій зафіксовано в Маріуполі — не менше 13 тисяч житлових приміщень, переважно квартир. Високі показники вилучень також відзначаються в Енергодарі — більшість жителів залишили місто, і їхні будинки зайняли росіяни.

У Донецьку конфіскують квартири на центральних вулицях. У Луганській області окупаційна влада планує забрати близько 400 квартир у будинках радянського періоду. У Кирилівці (Запорізька область) — конфісковано не менше 70 об'єктів, включаючи готелі, ресторани та санаторії.

Найчастіше у конфісковані квартири заселяються росіяни — представники силових структур, військові та чиновники. Якщо ж квартири не займають чиновники чи військові, нерухомість виставляють на аукціони.

Видання наводить слова дослідниці Університету Люм'єр Ліон 2 Гюноли Інізан: «Головна мета конфіскації — збагачення держави». У Криму, за даними Le Figaro, за перше півріччя 2025 року через націоналізацію українського майна Росія отримала понад 24 мільйони євро.

Масове вилучення власності також сприяє нав'язуванню російського громадянства місцевим жителям. У березні 2025 року Москва заявила про видачу 3,5 мільйонів російських паспортів у «нових регіонах». З жовтня 2023 року зупинити конфіскацію можна лише за наявності російського паспорта.

Журналісти Le Figaro зазначають, що така політика ускладнює перспективи можливої деокупації. «Уявіть, що звільнення відбудеться: я заходжу додому, а там живуть росіяни, які запевняють, що купили це житло чи оформили на нього кредит. Що буде далі? — каже директорка української правозахисної організації Eastern Human Rights Group Віра Ястребова, квартиру якої в Дебальцевому зайняли російські військові.

