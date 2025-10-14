63-я бригада показала збиття російських дронів «Молнія»

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади показали, як збивають російські безпілотники. Окупанти все частіше використовують дешеві ударні дрони «Молнія», атакуючи позиції українських захисників.



Проте зенітники 63-ї бригади успішно полюють на це «літаюче сміття» і щодня доводять, що небо над Лиманщиною — під контролем Сил оборони.



Минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктів 108 авіаударів, скинувши 213 керованих авіабомб. Крім того, російські війська здійснили 4 315 обстрілів, з них 69 — із реактивних систем залпового вогню, і залучили 5 214 дронів-камікадзе.