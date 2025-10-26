Ілюстративне фото

Російські військові зіткнулися з внутрішніми конфліктами та провалами в управлінні. У ході недавнього перегрупування військ командири звинуватили найвище керівництво в дезорганізації, фальсифікації даних та недбалості, що призвели до втрат особового складу.



Згідно з повідомленнями з російських джерел, 98-у повітряно-десантну дивізію було виведено з Часовярівського напрямку та перекинуто на Дніпровський — під командування генерал-полковника Михайла Теплинського, який очолює угруповання «Дніпро».



У той же час 70-та мотострілецька дивізія 18-ї армії перемістилася в протилежному напрямку — під Часів Яр. Коли командир 98-ї пдд генерал-майор Євдокимов прибув приймати позиції, виявилося, що на зазначених на мапі ділянках вже знаходиться противник.



Євдокимов відмовився «приймати смугу оборони» і доповів про це командувачу угруповання. Для «з'ясування ситуації» було викликано командира 70-ї дивізії полковника Плісова. Між ними спалахнув відкритий конфлікт, який переріс у протистояння на рівні командирів.



Незважаючи на це, Теплинський наказав 70-й дивізії повернути позиції по мапі. Але виконати наказ виявилося неможливо — з'єднання вже було перекинуто під Часів Яр. Для повернення втрачених острівних позицій у бій було кинуто штурмовий загін «Шторм» 144-ї мотострілецької бригади 18-ї армії.



Незабаром після конфлікту командир 70-ї дивізії Плісов помер від серцевого нападу. Тим часом підрозділи 70-ї дивізії, які розгорнулися під Часовим Яром, потрапили в пастку через перекручені дані: 331-й парашутно-десантний полк неправильно позначив лінію переднього краю. У результаті російські військові вийшли прямо на позиції ЗСУ і зазнали втрат.



За підсумками інциденту самі російські військові визнали причини провалу: «Неузгодженість дій, брехня у доповідях та відсутність контролю з боку командування угруповань «Дніпро» та «Юг» призвели до хаосу та невиправданих втрат».

