Російська авіація атакувала Гуляйпільський район: є загиблий та поранений
27 жовтня 2025, 10:08

Наслідки російських ударів. Фото: Запорізька ОВА Наслідки російських ударів. Фото: Запорізька ОВА

Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок атаки російських військ на Гуляйпільський район Запорізької області. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

За даними місцевої влади, російська армія завдала удару керованими авіабомбами по селу Рівнопілля. Внаслідок атаки загинув 63-річний чоловік, ще один постраждалий отримав контузію.

Усього за добу війська РФ здійснили 701 удар по 24 населених пунктах області. Окупанти здійснили 16 авіаударів по Веселянці, Новояковлівці, Тернуватому, Степногірську, Оріхову, Рівнопіллю, Солодкому, Залізничному та Преображенці.

Крім того, зафіксовано 460 атак безпілотників різних модифікацій (в основному FPV-дронів) по територіях населених пунктів: Біленьке, Запасне, Новомиколаївка, Кушугум, Степногірськ, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Зелений Гай та Малинівка.

Також ворог здійснив 7 обстрілів з РСЗВ по Степовому, Малинівці та Новоандріївці, а 218 артилерійських ударів припали по територіях Степногірська, Плавнів, Степового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки та Малинівки.

Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, вчора вдень російські війська завдали удару по центру Дружківки на Донеччині. Загинула жінка.

Місця
Запорізька область Гуляйпільський район
Інше
Жертви російські обстріли
