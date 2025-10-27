Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Українські прикордонники відбили масований штурм російських військ під Володимирівкою на Донеччині
27 жовтня 2025, 12:29

Прикордонники з підрозділу «Фенікс» відбили черговий механізований штурм російських військ у Донецькій області. Про це повідомив 3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

Противник спробував скористатися несприятливими погодними умовами та здійснив масовану атаку в районі Володимирівки. Прикриваючись сильним дощем, російські війська розраховували просунутися вглиб української території, задіявши близько 15 одиниць важкої бронетехніки.

Бійці підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» у тісній взаємодії із сусідніми частинами успішно зупинили наступ, надійно утримавши позиції Сил Оборони та зірвавши плани противника.

Внаслідок бою було уражено 14 одиниць бронетехніки, включаючи щонайменше один танк. Крім того, знищен ворожий десант чисельністю близько 50 осіб, який намагався відступити після невдалого штурму.

«Фенікс» знову підтвердив свою ефективність — тільки в жовтні на цьому напрямку бійці відбили вже четверту механізовану атаку російських військ.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій України знищили прифронтовий склад палива та нафтобазу окупантів на Луганщині.

