Кількість загиблих мирних у Донецькій області перевищила 3700 осіб

Минулої доби, 27 жовтня, російські війська вбили одного мирного жителя Донецької області — у Костянтинівці. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Ще одна людина отримала поранення.



З початку повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області загинули 3704 мирні жителі, 8378 цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості.

В адміністрації уточнили, що ці дані не включають жертв у Маріуполі та Волновасі, де підрахувати кількість загиблих поки що неможливо.

Нагадаємо, для атаки Костянтинівки окупанти використовували авіаційні бомби ФАБ-250 з УМПК.