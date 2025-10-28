ЗСУ спалили броньовик РФ, який виявився інкасаторським автомобілем

Дрони ЗСУ атакували бронемашину РФ, якою виявився інкасаторський бронеавтомобіль.

OSINT-дослідник Elmustek ідентифікував незвичайну російську бронемашину, знищену українськими військовими.

Як повідомив військовий оглядач Yigal Levin, спаленою технікою виявився інкасаторський бронеавтомобіль на шасі International 4700.

Перед відправкою на фронт росіяни посилили його саморобною бронею, однак це не врятувало машину від знищення.

За даними Генштабу, за минулу добу втрати російських військ склали близько 1060 осіб. Українські захисники також знищили шість танків, 28 броньованих машин, вісім артилерійських систем та дві РСЗВ.







Крім того, силами оборони збито 108 ворожих безпілотників, а також ліквідовано 131 одиницю автомобільної та три одиниці спеціальної техніки противника.