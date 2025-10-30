Внаслідок нічної атаки на Вінницьку область загинула 7-річна дівчинка

Наслідки нічного удару по Вінниччині. Фото: Національна поліція України

Поліцейські на Вінниччині працюють на місцях влучань після чергових ворожих ударів, внаслідок яких загинула 7-річна дівчинка.



Вночі з 29 на 30 жовтня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури, застосувавши безпілотники та крилаті ракети. Станом на 12:30 відомо про пошкодження багатоквартирних будинків та цивільних автомобілів.

Поліція фіксує наслідки російського удару. Фото: Нацполіція України

До лікарні доправили п'ятьох постраждалих, серед них була й дитина. Незважаючи на зусилля медиків, дівчинка померла.

Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Слов'янська на Донеччині загинули троє людей.