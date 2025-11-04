Суд у Запоріжжі розгляне справу про воєнний злочин in absentia

За даними правоохоронців, в Україні вже зареєстровано близько 200 тисяч епізодів воєнних злочинів — і ця цифра зростає щодня слідом за новими російськими атаками. Але шлях від реєстрації до вироку часто розтягується на роки.



Основні причини — перевантаженість судової системи та нестача кадрів. Судді, на яких одночасно лягають десятки справ, фізично не встигають просувати процеси за статтями про воєнні злочини. До цього додаються й бюрократичні перешкоди — насамперед складнощі із застосуванням процедури in absentia, тобто заочного суду, коли обвинувачений ховається на території Росії чи окупації. А таких справ переважна більшість.



Один із прикладів — процес проти російського військового Усмана Мутієва, якого звинувачують у тортурах мирних жителів у Молочанську, на Запоріжжі. Справа надійшла до Хортицького районного суду Запоріжжя у квітні 2024 року. Останнє підготовче засідання відбулося лише 26 вересня 2025 року, коли суддя Світлана Ширіна оголосила про перехід до заочного розгляду. Наступне засідання призначене на 10 листопада.



Хортицький суд за три роки виніс лише два вироки у справах про воєнні злочини. За інформацією, наданою «Новинам Донбасу», з початку 2022 року туди надійшло шість таких справ — усі за статтею 438 Кримінального кодексу України щодо порушень законів та звичаїв війни.

З них дві справи завершилися обвинувальними вироками: одну розглядали рік та два місяці, іншу — дев'ять місяців. У 2022—2023 роках нових справ до суду не надходило. 2024-го — три, але жодна так і не дійшла фінального вердикту. Ще три провадження додались 2025 року.

На кінець вересня шість справ перебували в роботі, чотири з них — на різних стадіях розгляду. У суді визнають: процес триває повільно. «Розгляд здійснюється з урахуванням завантаженості суддів та у рамках процесуальних вимог, які передбачають особливий порядок для окремих категорій проваджень», — пояснюють журналістам.

Докладніше про те, чому гальмуються судові процеси у справах про воєнні злочини, — у матеріалі „Проблеми виникають під час відключень світла чи інтернету“. Чому гальмуються судові процеси у справах воєнних злочинів».