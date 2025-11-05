Українські війська відкинули російську армію під Добропіллям – DeepState

Просування ЗСУ під Добропіллям. Фото: карта DeepState

Сили оборони України відкинули російські війська поблизу села Шахове Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Водночас загарбники просунулися біля села Володимирівка на Донеччині.



Армія РФ також просунулася поблизу сіл Бологівка та Кам'янка у Харківській області.



Крім того, окупанти просунулися біля села Привілля на Дніпропетровщині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українські війська відбили 52 штурми, зокрема поблизу Шахового, на Південно-Слобожанському – дев'ять, на Олександрівському – росіяни атакували 15 разів.

Нагадаємо, що українська армія просунулася під містом Костянтинівка Донецької області.