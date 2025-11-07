Українська авіація авіабомбами знищила місця скупчення російських військ на Покровському напрямку: кадри

91-й протитанковий батальйон та Повітряні сили ЗСУ знищили місця скупчення російських окупантів на Покровському напрямку. Про це повідомили у батальйоні.
По точках ЗС РФ вдарили керованими авіабомбами. Всього українські війська завдали два авіаудари. Для цього командування батальйону розробило операцію у координації з авіацією.
Нагадаємо, що в ніч на 6 листопада ЗСУ уразили базу зберігання «шахедів» у Донецьку та резервуари з паливом у Криму.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко