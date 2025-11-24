Удар БПЛА по фермі вбив десятки тварин у Чугуївському районі

На агрофермі російський безпілотник убив десятки тварин. Фото: ДСНС Харківщини

У ніч на 24 листопада російська атака із застосуванням безпілотників спричинила велику пожежу на території агропідприємства в селі Москалівка Чугуївського району Харківської області.



Рятувальники зазначають, що внаслідок вибухів та подальшого займання постраждала 48-річна жінка. На фермі, яка опинилася в епіцентрі пожежі, загинуло близько 60 свиней. Очевидці кажуть, що «полум'я охопило приміщення буквально за лічені хвилини».

Пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати підрозділам ДСНС спільно з місцевою пожежною охороною.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок масованої атаки російських БПЛА по Харкову загинули мирні жителі.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»