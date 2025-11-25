Ракетний удар пошкодив логістичний центр NOVUS

Сьогодні вночі внаслідок ракетного удару був пошкоджений логістичний центр NOVUS — серце операцій компанії. Про це повідомляється на сайті NOVUS.



Центр, один із найсучасніших в Україні, займає понад 50 000 кв. м. Саме завдяки його роботі забезпечувалася безперебійна доставка продуктів до магазинів мережі. Логістичний об’єкт був побудований і відкритий вже під час повномасштабного вторгнення як символ стійкості та віри у майбутнє.

«Найбільша трагедія — людські втрати. Під час атаки загинули четверо водіїв постачальників, що прибули на розвантаження, ще п’ятеро отримали поранення. Працівники NOVUS, які перебували в укритті, не постраждали. Компанія висловлює глибокі співчуття родинам загиблих і надасть усю необхідну допомогу постраждалим», — йдеться в повідомленні.



Наразі логістичний центр не функціонує, на місці працюють відповідні служби, оцінюється масштаб збитків. Попри удар, дефіциту товарів у магазинах не буде: NOVUS уже перебудовує маршрути постачання та працює над якнайшвидшим відновленням складу.



Раніше Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ударні БПЛА та ракети повітряного, морського та наземного базування.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»