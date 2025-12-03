У ЗСУ спростували інформацію Bild про «повне захоплення» Покровська та «закінчення» боїв за місто

Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState

Українські війська продовжують оборонну операцію у місті Покровськ Донецької області. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник Генерального штабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов.



За його словами, інформація німецького видання Bild про «повне захоплення» міста російськими військами та «закінчений бій» не відповідає дійсності.



«Позиція українського командування залишається сталою. Ситуація у Покровську дуже складна. Але Сили оборони України й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога. Як у районі Покровська, так і Мирнограда проводяться заходи для налагодження логістики, блокуються спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід населених пунктів», – розповів речник ГШ.



3 грудня німецьке видання Bild заявило про нібито «повне захоплення» Покровська та «закінчення» битви за місто.

Нагадаємо, що росіяни спробували встановити прапор у Покровську, щоб довести захоплення міста.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко