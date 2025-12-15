СБУ зірвала замах на спеціаліста оборонного заводу у Запоріжжі

Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція запобігли замаху в Запоріжжі: затримано агента РФ, який готував вбивство провідного спеціаліста оборонного заводу. За даними слідства, 23-річного безробітного жителя міста було завербовано через Telegram-канали з «легкими заробітками». Після «тестових завдань» куратори доручили йому підготовку фізичної ліквідації інженера ОПК.



Агент збирав дані про ціль — робочий графік, маршрути пересування, організував «наглядове місце» біля КПП підприємства, знімав відео виходу робітника і потай супроводжував його, щоб встановити домашню адресу. Звіти з відеоматеріалами він передавав куратору в месенджері та чекав вказівок щодо способу нападу.



Паралельно фігурант відстежував локації Сил оборони в Запоріжжі для можливих ударів керованими авіабомбами. Його затримали під час дорозвідки біля воєнного транспорту. Під час обшуку вилучено смартфон із листуванням та матеріалами стеження.



Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України («держзрада в умовах воєнного стану»). Він узятий під варту без права застави; загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ексчиновницю окупаційного «уряду ЛНР» засудили до 10 років в'язниці.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»