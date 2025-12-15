Україна вперше в історії підводними дронами підірвала російський підводний човен

Підрив російського підводного човна в порту Новоросійська. Фото: кадр із відео

Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ провели унікальну спецоперацію у порту міста Новоросійськ РФ. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Вперше в історії підводні дрони «Sub Sea Baby» підірвали російський підводний човен класу 636.3 «Варшавянка». Внаслідок вибуху субмарина отримала критичні пошкодження та фактично виведена з ладу.



На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», які Росія використовує для ударів по території України.



Вартість підводного човна класу «Варшавянка» складає близько 400 мільйонів доларів. З огляду на запроваджені міжнародні санкції, будівництво аналогічної субмарини тепер може коштувати до 500 мільйонів доларів. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою «Чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.



«Підводний човен вимушено знаходився в порту «Новоросійськ» через успішні спецоперації надводних морських дронів «Sea Baby», які витіснили російські кораблі та субмарини з Севастопольської бухти в окупованому Криму», – зазначили у спецслужбі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко