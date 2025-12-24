Безпілотники вночі атакували завод у Тульській області: на підприємстві виникла пожежа

Пожежа після атаки БПЛА на завод у Тульській області. Фото: кадр із відео

Вночі 24 грудня безпілотники атакували Єфремовський завод синтетичного каучуку у місті Єфремов Тульської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA.



На території заводу виникла пожежа.



Єфремовський завод синтетичного каучуку є єдиним у РФ виробником високомолекулярного та низькомолекулярного поліізобутилену, що володіє унікальними властивостями та застосовується в різних галузях промисловості. Синтетичний каучук та поліізобутилен належать до матеріалів, які входять до складу безлічі виробів оборонного призначення.



Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку БПЛА на регіон та пожежу на території «одного з підприємств».



У Міноборони РФ заявили, що російська ППО вночі нібито «збила 12 українських дронів у Тульській області».

Нагадаємо, що СБУ уразила морський літак-розвідник Іл-38Н на авіабазі «Єйськ», це дозволило підірвати підводний човен у Новоросійську.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко