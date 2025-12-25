Нічний удар РФ по Одеській області: один загиблий, двоє поранених

Наслідки ударів РФ.

Вночі російські війська знову обстріляли Одеську область, вражаючи портові та промислові об’єкти. За інформацією голови ОДА Олега Кіпера, один чоловік загинув, ще двоє дістали поранення.

Наслідки ударів РФ.

Постраждали адміністративні будівлі, виробничі та складські приміщення. На деяких об’єктах виникли пожежі, які оперативно загасили рятувальники.

Наслідки ударів РФ.

Екстрені служби продовжують роботу на місцях руйнувань. Надзвичайники ліквідовують наслідки ударів, а правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини РФ.

Нагадаємо, вночі 22 грудня російські окупанти обстріляли портову та енергетичну інфраструктуру Одеської області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»