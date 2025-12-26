Найближчими днями Росія може здійснити новий масований обстріл української енергетики — Укренерго

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
26 грудня 2025, 16:05

Росія може готуватися до нового масованого удару по українським енергооб'єктам. Про можливість масованого обстрілу України голова правління ПрАТ НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко сказав в ефірі телемарафону 26 грудня. За його словами, росіяни б'ють дронами та артилерією по об'єктах енергетики щодня.

«Наразі прогнозувати щось дуже важко, бо ми розуміємо, що ворог готується до чергової атаки. Це завжди буває, ми вже бачимо з початку осені, що кожні плюс-мінус 10 днів відбувається масована атака на енергосистему і після неї її дуже важко збалансувати, тому застосовуються графіки аварійних відключень», — пояснив Зайченко.

Він додав, що на 9:45 26 грудня діяли графіки обмеження потужності для промисловості та погодинних відключень від 1 до 3,5 черг по всій території України.

Тяжкою залишається ситуація в Одеській області, де росіяни продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, без послуги електропостачання залишилось місто Дружківка Донецької області. Це зв'язане з аварійним відключенням. Світла не буде у місті до усунення аварії.

