У Чехії прибрали прапор України з урядової будівлі

Фото: Idnes

З фасаду будівлі уряду Чехії зняли прапор України, замінивши його на прапор Європейського союзу. Про це повідомив чеський портал новин Idnes.



За інформацією видання, демонтаж української символіки триває після формування нової правлячої коаліції, до якої увійшли рухи ANO, SPD та партія Motoristé. Рішення приймаються послідовно і торкаються одразу кілька ключових державних установ.



Раніше прапор України було прибрано з будівлі нижньої палати парламенту. Таке рішення після свого обрання ухвалив спікер палати та лідер SPD Томіо Окамура. Потім аналогічне розпорядження віддав міністр внутрішніх справ від ANO Любомир Метнар.



Внаслідок цього український прапор зник і перед будівлею уряду Чехії, де він перебував з 24 лютого 2022 року як символ підтримки України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зміни стали помітними ще на початку тижня. Спершу на флагштоку з'явився чорний прапор. В уряді пояснили, що його було вивішено не у зв'язку з міжнародними подіями, а на знак жалоби по одному зі співробітників. Проте, після його зняття український прапор на колишнє місце повертати не стали.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що керівник чеської розвідки генерал-майор Міхал Куделка вважає, що підштовхування України до переговорів на умовах «поганого миру» означатиме стимул для Кремля відновитися і знову піти війною, проте цього разу проти країн Центральної та Східної Європи.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»