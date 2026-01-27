Після атаки на інфраструктуру у Бродах місто накрило димом, школи закриті

Вранці, 27 січня, російські війська завдали удару по об'єкту інфраструктури у місті Броди Львівської області. Як повідомила Бродівська міська рада, на місці події працюють усі профільні служби.



В даний час над містом спостерігається щільне задимлення, у повітрі відчувається різкий неприємний запах. Влада закликає мешканців закрити вікна та двері, а також по можливості обмежити пересування вулицями.

Через надзвичайну ситуацію навчальний процес у школах на сьогодні скасовано. Дитячі садки, які вже прийняли вихованців, продовжують роботу, проте з обов'язковим дотриманням заходів безпеки — приміщення мають бути із закритими вікнами та дверима.



За попередніми даними, задимлення виникло внаслідок займання нафтопродуктів. Золочівський районний відділ ГУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики захворювань» МОЗ України рекомендує мешканцям при задимленні не виходити на вулицю, а при необхідності виходу використовувати зволожену маску чи респіратор.



Також розпочато проведення вимірювання повітря у населених пунктах на вміст шкідливих речовин, що утворилися внаслідок горіння. Про результати вимірів повідомлять додатково.

Нагадаємо, вранці, 27 січня, по Слов'янську було завдано авіаудару, внаслідок якого є загиблі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»