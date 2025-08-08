Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Білому домі підтвердили підготовку зустрічі Путіна та Трампа наступного тижня

08 серпня 2025, 19:48

У Білому домі підтвердили підготовку зустрічі Путіна та Трампа наступного тижня

Зустріч президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна запланована на кінець наступного тижня. Наразі серед можливих варіантів місця проведення розглядають кілька країн. Про це повідомив офіційний представник Білого дому, повідомляє Sky News.

За словами високопосадовця, місце проведення зустрічі ще обговорюється, але серед можливих варіантів — ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Рим. Подальші деталі та логістика поки неясні.

У виданні заявили, що точна дата все ще не зрозуміла, і поки що невідомо, чи братиме участь президент України Володимир Зеленський.

Джерело повідомило, що росіяни передали США перелік вимог щодо потенційного припинення вогню, і Вашингтон зараз намагається отримати згоду від українців та європейських союзників. При цьому українці давно заявили, що не поступляться жодною територією, яку Росія незаконно захопила.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами 6 серпня заявив про намір провести особисту зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним уже «наступного тижня».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
19:42
«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:45
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
15:16
ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини
15:07
В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви
13:48
Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю
13:43
Кремль вивозить українську молодь на «вахти зомбування»
12:12
У Сімферополі розставили картонних військових для агітації
11:44
У мережі з'явилося відео ударів по командному пункту дронів РФ в Олешках
20:58
Донецьк на межі: без води та тепла — що чекає на регіон восени
17:27
РФ погрожує відібрати санаторії на окупованих територіях
14:55
«ЛНР» заявила про обстріл рейсового автобуса та жертви — через 4 дні після інциденту
13:52
Пушилін попросив Путіна добудувати скандальний водогін з Дону
усі новини
21:29
Переселенка з Сіверськодонецька отримала 160 тис. гривень компенсації за іпотеку
20:54
Примусову евакуацію родин з дітьми ввели ще у 19 населених пунктах Донеччини
20:22
У Костянтинівці російський дрон убив директора лікарні
19:48
У Білому домі підтвердили підготовку зустрічі Путіна та Трампа наступного тижня
19:42
«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
19:14
РФ розповсюджує фейки про обмін полоненими, прагнучи дестабілізувати Україну
18:35
Рада ЄС ухвалила надати Україні понад 3 млрд євро
17:00
У Києві попрощалися з Вікторією Рощиною: прийшли колеги, рідні та небайдужі українці ФОТО
16:50
Ексглаву Донецької ОВА Павла Кириленка можуть усунути з посади начальника АМКУ
16:45
Краматорськ: вранці під російський обстріл потрапив приватний сектор
16:05
Напередодні зустрічі з Трампом Путін зателефонував лідерам Китаю, Казахстану, Білорусі, Узбекистану та ПАР
15:48
Під час російського обстрілу знеструмлено шахти Донеччини: 77 гірників були землею
15:25
У Києві пройшло прощання із вбитою в російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною
14:47
Польський прем'єр прогнозує, що перемир'я в Україні настане вже скоро
14:17
Через російські обстріли затоплює шахту «Добропільська» — Волинець
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
11:35
Британський телеканал з'ясовував, чи варто чекати на припинення вогню після зустрічі Трампа і Путіна
10:52
Росіяни 22 рази за минулу добу обстріляли населені пункти Донецької області: багато поранених — ОВА
09:22
Військовий аеродром у Ростовській області РФ атакували дрони
08:45
Добропільська громада потрапила під обстріл: виникли пожежі
усі новини
ВІДЕО
Військові в Криму вразили одну із найцінніших РЛС окупантів. Фото: ГУР «Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
08 серпня, 19:42
Пожежа після атаки дронів у Ростовській області РФ. Фото: ВЧК-ОДПУ/Тelegram Військовий аеродром у Ростовській області РФ атакували дрони
08 серпня, 09:22
Наслідки нічного обстрілу Добропілля Покровського району Донецької області військами РФ. Фото: Добропілля Інфо/Тelegram Добропільська громада потрапила під обстріл: виникли пожежі
08 серпня, 08:45
Винокуров розповів про ситуацію у Покровську. Фото: скриншот У Покровську ситуація складна, всі дороги контролюються російськими дронами
07 серпня, 21:33
ЗСУ підірвали мости у Брянській та Білгородській областях — Андрющенко Time ЗСУ підірвали мости у Брянській та Білгородській областях — Андрющенко Time
07 серпня, 15:56
Володимир Путін. Фото: ТАСС Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з Трампом
07 серпня, 15:47

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір