У Білому домі підтвердили підготовку зустрічі Путіна та Трампа наступного тижня

Зустріч президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна запланована на кінець наступного тижня. Наразі серед можливих варіантів місця проведення розглядають кілька країн. Про це повідомив офіційний представник Білого дому, повідомляє Sky News.



За словами високопосадовця, місце проведення зустрічі ще обговорюється, але серед можливих варіантів — ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Рим. Подальші деталі та логістика поки неясні.



У виданні заявили, що точна дата все ще не зрозуміла, і поки що невідомо, чи братиме участь президент України Володимир Зеленський.



Джерело повідомило, що росіяни передали США перелік вимог щодо потенційного припинення вогню, і Вашингтон зараз намагається отримати згоду від українців та європейських союзників. При цьому українці давно заявили, що не поступляться жодною територією, яку Росія незаконно захопила.



Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами 6 серпня заявив про намір провести особисту зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним уже «наступного тижня».

