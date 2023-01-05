Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«ДНР»: У Куйбишевському районі Донецька обстрілом поранено жінку

05 січня 2023, 13:18

«ДНР»: У Куйбишевському районі Донецька обстрілом поранено жінку

Мирна мешканка постраждала під час обстрілу Куйбишевського району Донецька. Про це заявив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.

За його словами, під обстріл потрапило селище шахти «Жовтнева копальня». Крім цього, внаслідок удару у приватному секторі пошкоджено житловий будинок.

Минулої доби в Донецьку загинула одна людина, ще одна була поранена. Внаслідок обстрілу Петрівського району Донецька знеструмлено 68 трансформаторних підстанцій, без енергопостачання 7436 абонентів, 6 котелень.

Ще за темою

Місця
Донецьк
Організації
ДНР

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:18
«ДНР»: У Куйбишевському районі Донецька обстрілом поранено жінку
12:19
Житель Донецька показав ціни на продукти в супермаркеті
09:27
Окупанти «закрили» Титарівку, шукають там тих хто співпрацює із ЗСУ — Луганська ОВА
08:21
У Донецьку одна людина загинула, ще одну поранено — на зупинці
23:21
Втрати військ РФ у Макіївці: куди ЗСУ вдарять тепер ►
23:00
Головні події в окупації 4 січня
15:54
У Василівці під обстріл потрапила комендатура окупантів, є загиблі
14:55
Армія РФ з передмістя Бахмута вивезла до Ростова-на-Дону близько 30 осіб — ЦНС
12:33
У Донецьку під обстріл потрапив Петрівський район, загинув чоловік
10:08
Окупанти перетворюють захоплені території на резервації — мер Мелітополя
00:27
Міноборони РФ: Число загиблих військових у Макіївці збільшилося до 89, відома причина удару
23:29
Головні події в окупації 3 січня
20:42
Окупанти ввели спецперепустки для авто в Запорізькій області
18:20
РФ обіцяє пільгову іпотеку для людей в окупації: Подробиці
17:59
«ДНР»: У ході обстрілів загинула людина, ще четверо постраждали
Всі новини
14:32
У Мінсоцполітики повідомили, скільки в Україні переселенців
13:45
Росармія обстріляла громаду в Запорізькій області: двоє людей загинули, троє поранено
13:18
«ДНР»: У Куйбишевському районі Донецька обстрілом поранено жінку
13:18
Ердоган запропонував Путіну одностороннє припинення бойових дій в Україні
13:05
Армія РФ переміщує по Маріуполю системи ППО — С-300 і БУК
12:53
Офіс президента: Заява РПЦ про «різдвяне перемир'я» — цинічна пастка
12:51
Вночі армія РФ обстріляла Мар'їнку запальними боєприпасами
12:19
Житель Донецька показав ціни на продукти в супермаркеті
12:15
Армія РФ обстріляла об'єкт енергетичної інфраструктури на сході України
11:34
Окупанти атакували центр Херсона, загинув чоловік
11:26
Армією РФ за добу знищено 13 цивільних об'єктів Донецької області
11:15
Воювали в ПВК «Вагнер»: Із групи завербованих ув'язнених зняли судимості, заявив Пригожин
10:58
Патріарх РПЦ Кирило закликав встановити «різдвяне перемир'я»
10:46
Кириленко розповів про обстріли окупантів, зруйновано багатоповерхівки, є загиблі
10:16
РФ перекидає стратегічну авіацію на схід — британська розвідка
Всі новини
ВІДЕО
Втрати військ РФ у Макіївці: куди ЗСУ вдарять тепер ► Втрати військ РФ у Макіївці: куди ЗСУ вдарять тепер ►
04 січня, 23:21
Наслідки удару у Василівці. Фото: соцмережі У Василівці під обстріл потрапила комендатура окупантів, є загиблі
04 січня, 15:54
Запоріжжя. Фото: ОВА Вночі війська РФ вдарили по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі
04 січня, 08:23

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама