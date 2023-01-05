«ДНР»: У Куйбишевському районі Донецька обстрілом поранено жінку

Мирна мешканка постраждала під час обстрілу Куйбишевського району Донецька. Про це заявив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



За його словами, під обстріл потрапило селище шахти «Жовтнева копальня». Крім цього, внаслідок удару у приватному секторі пошкоджено житловий будинок.



Минулої доби в Донецьку загинула одна людина, ще одна була поранена. Внаслідок обстрілу Петрівського району Донецька знеструмлено 68 трансформаторних підстанцій, без енергопостачання 7436 абонентів, 6 котелень.