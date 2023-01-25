Путін назвав ще одну мету війни проти України

Метою війни проти України, так званої «спецоперації», є захист Росії, заявив російський президент Володимир Путін на зустрічі зі студентами, яку транслювали на «Соловйов LIVE».



Путін, звертаючись до демобілізованого студента, заявив, що він брав участь у «бойових діях із захисту людей, наших співвітчизників».



«Такі люди гостріше та точніше за все розуміють необхідність того, що зараз робить Росія з підтримки наших громадян, які проживають на цих територіях. У Луганську та Донецьку, на Донбасі загалом, у Херсоні та Запоріжжі. Мета — насамперед захист людей і захист самої Росії від тих загроз, які намагаються створити на прилеглих наших же історичних територіях», — сказав президент РФ.

Зазначимо, що це не перша озвучена Путіним мета війни проти України. Раніше російська влада виправдовувала повномасштабне вторгнення в Україну необхідністю «демілітаризації», «денацифікації», говорила про біолабораторії, боротьбу із Заходом, «допомогу Донбасу» тощо.



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