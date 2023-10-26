Українську Формулу миру обговорять на Мальті наприкінці жовтня

Зустріч радників глав держав та їх дипломатичних представників за українською Формулою миру відбудеться на Мальті 28-29 жовтня. Про це повідомила пресслужба президента із посиланням на главу Офісу Андрія Єрмака.



«Це буде вже третя зустріч дипломатичних радників та політичних директорів МЗС з питань національної безпеки та представників провідних міжнародних організацій, присвячена обговоренню та узгодженню конкретних планів щодо реалізації пунктів Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським», — сказав Єрмак.



Зустріч на Мальті збере близько 60 учасників та стане потужним кроком до підготовки Саміту миру.



«Вже є кількість підтверджених учасників цієї зустрічі. Сьогодні їх уже близько 60… Будуть представники з різних і навіть дуже несподіваних країн, які будуть уперше… Якщо ви подивіться на кількість учасників, які були у Джидді та Копенгагені, то зараз ми їхню кількість вже значно збільшили», — розповів Єрмак в ефірі телемарафону.



Єрмак також зазначив, що має дуже оптимістичні очікування від майбутньої події. Зокрема, учасники, за його словами, обговорюватимуть конкретні напрацювання раніше створених робочих груп за 5-ма пунктами Формули миру, куди увійшли як представники України, так і Європи, Азії, Африки, Латинської Америки. Зазначені пункти Формули миру включають продовольчу безпеку, гуманітарні питання, відновлення територіальної цілісності та ін.



«Ми вважаємо, що ці конкретні напрацювання стануть не лише безпосередніми кроками завершення війни, повернення справедливого миру, наших людей та територій, полонених та депортованих дітей, а й кроками до подолання криз, що виникли внаслідок війни. Я вважаю, якщо цей наш досвід стане успішним, то він може стати міжнародним механізмом для боротьби з цими кризами в майбутньому, де б вони не з'являлися», — сказав Єрмак.