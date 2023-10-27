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Рух Опору в Криму виявив систему ППО біля Сімферополя

27 жовтня 2023, 09:55

Рух Опору в Криму виявив систему ППО біля Сімферополя

ППО та склад із боєкомплектом біля села Мазанка Сімферопольського району. Фото: АТЕШ ППО та склад із боєкомплектом біля села Мазанка Сімферопольського району. Фото: АТЕШ

Агенти опору кримських татар та українців «АТЕШ» на тимчасово окупованому півострові у Криму помітили російську систему ППО та склад із боєкомплектом біля села Мазанка Сімферопольського району. Про це «АТЕШ» повідомив у своєму Telegram.

За даними агентів опору неподалік, можливо розміщена РЛС, яка координує повітряні цілі.

ППО та склад із боєкомплектом біля села Мазанка Сімферопольського району. Фото: АТЕШ

ППО та склад із боєкомплектом біля села Мазанка Сімферопольського району. Фото: АТЕШ

«Територія дуже добре охороняється. Координати: 45.017098, 34.247895. Ми продовжуємо активно займатися розвідувальною діяльністю та виявляти нові розташування засобів протиповітряної оборони окупантів», — додали в «АТЕШ».

Раніше агенти опору кримських татар та українців проникли на оборонні споруди аеродрому Гвардійське та виявив сім систем ППО противника.

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