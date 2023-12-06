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Російським військовим наказали «взяти» Авдіївку до прес-конференції Путіна — ЗМІ

06 грудня 2023, 08:01

Російським військовим наказали «взяти» Авдіївку до прес-конференції Путіна — ЗМІ

Російські військові отримали завдання «взяти» Авдіївку на Донеччині за будь-яку ціну до 14 грудня, коли глава Кремля має провести свою підсумкову прес-конференцію. Про це повідомило російське видання «Важливі історії» з посиланням на родичів мобілізованих.

«Понад 100 родичів мобілізованих написали листа Путіну, що бійців кидають на «м'ясні штурми» Авдіївки, щоб взяти місто до прес-конференції диктатора 14 грудня», — пише видання «Важливі історії».

За словами журналістів, російські командири кидають у бій поранених бійців, наказуючи їм долікуватися в окопах.

Як зазначають автори листа, мобілізовані понад 10 місяців проживають в окопах на передовій за 700 метрів від Авдіївки та постійно перебувають під обстрілами.

«У листопаді ж, коли почалися активні дії, російське командування випустило наказ про відправлення до штурмових підрозділів військовослужбовців із середньою тяжкістю поранень», — стверджують рідні бійців.

«Поспішають, поки українці у розбіжностях, женуть до «Прямої лінії» Володимира Путіна та Нового року. Результат якийсь потрібний. Усі довкола кажуть, що візьмемо Авдіївку, і далі переговори», — розповіла «Важливим історіям» дружина одного з мобілізованих.

Нагадаємо, з Авдіївки Донецької області евакуйовано всіх дітей.

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