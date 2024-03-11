Без рішення Конгресу допомога Україні від США не зможе відновитись — Байден

Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Про це заявив президент США Джо Байден.

Представляючи бюджет на 2025 рік, глава американської держави повторив свій заклик негайно виділити гроші для допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу 92 млрд доларів на потреби національної безпеки, який включав гроші для України.

«Якщо Конгрес не ухвалить рішення щодо цього надзвичайного запиту, Сполучені Штати не зможуть продовжувати надавати підтримку Україні для задоволення її потреб на полі бою, оскільки вона щодня захищається від російських атак, надавати вкрай необхідну військову підтримку союзникам та партнерам, здійснювати критично важливі інвестиції в ОПК або підтримувати життєво важливу допомогу та розвиток у деяких із найуразливіших районів світу», — наголосив президент.

За його словами, проект бюджету на 2025 рік фінансовий рік не може вирішити проблему критично важливої підтримки України, для чого потрібне рішення Конгресу.