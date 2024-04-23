В енергосистемі України спостерігається дефіцит: увечері відключатимуть об'єкти промисловості та бізнесу

У енергосистемі України другий день поспіль спостерігається дефіцит. Майже цілодобово залучається аварійна допомога з Європи. Про це сьогодні повідомила компанія «Укренерго».

Зазначається, що з 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості буде застосовано графіки обмеження потужності.

Через пошкодження, заподіяні ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії для покриття всіх потреб споживачів.

«З 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості буде застосовано графіки обмеження потужності. Ці заходи не стосуватимуться об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу», — йдеться у повідомленні.

При цьому на Криворіжжі обмеження споживання для промислових споживачів продовжують діяти цілодобово.

Також у Харківській області діють обмеження для побутових споживачів упродовж доби. Станом на ранок у регіоні знеструмлено близько 209 тисяч споживачів.

Сьогодні максимум споживання електроенергії очікується у період з 20:30 до 21:30. Енергетики просять громадян не користуватись потужними електроприладами.

Протягом доби Україна імпортує електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 9298 МВт-год, з максимальною потужністю в певні години до 1592 МВт. Експорт не планується, – повідомили в «Укренерго».

Станом на ранок знеструмлено 383 населені пункти. Через бойові дії спостерігаються знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській та Харківській областях. А з технічних причин є відключення у Дніпропетровській та Чернігівській областях.