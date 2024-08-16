У Севастополі та Керчі пролунали вибухи, перекривали Кримський міст

В окупованій Керчі почалася пожежа після прильоту. Фото: ОГПУ / Telegram

У районі окупованої Керчі пролунали вибухи, після чого біля поромної переправи почав «валити дим». Про це у п'ятницю, 16 серпня, у телеграм повідомив «Кримський вітер».

Пізніше канал повідомив про вибух у Чорноморському.

Перед цим окупанти повідомили про перекриття Кримського мосту. Тих, хто перебував на мосту та в зоні огляду, закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

О 7:15 рух мостом було відновлено через чотири години.



Оновлено. Масштабну пожежу було зафіксовано під Керчю сервісом NASA FIRMS. За інформацією «Кримського вітру», раніше там бачили установку ППО.

Раніше сьогодні, 16 серпня, так званий голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив про атаку БпЛА та роботу ППО в місті.

Розводжаєв спочатку вказав, що сили ППО нібито вже збили один із безпілотників.

Згодом він повідомив про нібито три збиті дрони над акваторією Севастополя.

«Усі служби приведені в стан бойової готовності», — додав Развожаєв.

Міноборони РФ заявило про знищення п'яти БПЛА в акваторії Чорного моря і двох безекіпажних катерів, які прямували в напрямку півострова.