Воїни ССО показали, як знищують російських загарбників у Курській області

Українські військовослужбовці продовжують ліквідувати російських окупантів у Курській області РФ. У мережі з'явились відповідні кадри. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.
За даними ЗСУ, російські військовослужбовці намагаються ховатися у промзонах, на обладнаних позиціях та у цивільних будинках.
«Воїни одного з підрозділів ССО України демонструють частину своєї роботи з виявлення та знищення ворожих сил. Засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених — щоденна робота операторів Сил спеціальних операцій на території супротивника», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що українська авіація знищила ще один міст на Курському напрямку. У мережі з'явились відповідні кадри.
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