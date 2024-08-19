В Україні сьогодні змінили графіки відключення світла

У понеділок, 19 серпня, в Україні графіки відключення електроенергії діятимуть пізніше. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
«Застосування графіків відключень на сьогодні посунулося на 30 хвилин вперед», — йдеться в повідомленні.
Як зазначається, дія графіків відключень розпочнеться з 17:30 (замість 17:00) та триватиме до 21:30 (замість 21:00).
Раніше в Укренерго повідомлялося, що 19 серпня з 17:00 до 21:00 застосовуватиметься одна черга відключень. В решту годин — без обмежень.
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