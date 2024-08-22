Нічна атака на Україну: ППО збила 2 БПЛА, ще 2 — впали, більшість ракет не досягли своїх цілей

ППО збила два БПЛА. Фото: Микола Олещук

Російські окупанти вночі 22 серпня атакували територію України, запустивши ударні дрони-камікадзе та ракети. Сили ППО збили два дрони, ракети не досягли своїх цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч на 22 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару 10 БПЛА типу «Shahed» з Курського напрямку. Більшістю виявлених «шахедів» ворог атакував позиції Сил оборони України на прифронтових територіях Харківщини», — написав він.



Крім того, за словами Олещука, росіяни атакували нашу країну ракетами Х-31П з повітряного простору над Чорним морем та двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Білгородської області та Криму.



Сили та засоби протиповітряної оборони збили два ударні бали, ще два — локально втрачені (впали самостійно). Внаслідок активної протидії більшість ракет не досягла цілей. Попередньо обійшлося без жертв та серйозних наслідків.



Раніше ми писали, що в російському місті Калач-на-Дону Волгоградській області цієї ночі, 22 серпня, прогриміли вибухи через нібито атаку із застосуванням безпілотників і роботи сил і засобів протиповітряної оборони. Після цього сталася пожежа на військовому аеродромі.