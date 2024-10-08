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Війська РФ захопили два села на Донеччині та Луганщині — DeepState

08 жовтня 2024, 11:51

Війська РФ захопили два села на Донеччині та Луганщині — DeepState

Війська РФ захопили село Желанне Перше і просунулися у Максимільянівці. Карта DeepState Війська РФ захопили село Желанне Перше і просунулися у Максимільянівці. Карта DeepState

Російській армії вдалося захопити село Желанне Перше Донецької області, а також село Стельмахівка Луганської області. Про це повідомили військові аналітики DeepState.

«Ворог окупував Желанне Перше (Покровський район, Донецька область) та Стельмахівку (Луганська область)», — йдеться у повідомленні.

Село Стельмахівка на Луганщині окуповано. Карта DeepState

Крім того, російські військові просунулися у Максимільянівці на Курахівському напрямку в Донецькій області.

Раніше ми писали, що росіяни завершили повну окупацію міста Красногорівка на Донеччині.

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