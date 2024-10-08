Війська РФ захопили два села на Донеччині та Луганщині — DeepState

Російській армії вдалося захопити село Желанне Перше Донецької області, а також село Стельмахівка Луганської області. Про це повідомили військові аналітики DeepState.
«Ворог окупував Желанне Перше (Покровський район, Донецька область) та Стельмахівку (Луганська область)», — йдеться у повідомленні.
Село Стельмахівка на Луганщині окуповано. Карта DeepState
Крім того, російські військові просунулися у Максимільянівці на Курахівському напрямку в Донецькій області.
Раніше ми писали, що росіяни завершили повну окупацію міста Красногорівка на Донеччині.
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