Безпілотники вночі атакували військовий аеродром в Адигеї РФ: там виникла пожежа, місцевих жителів евакуюють

Пожежа на військовому аеродромі «Ханська» в Адигеї РФ. Фото: кадр із відео

Вночі 10 жовтня безпілотники атакували військовий аеродром «Ханська» у районі станиці Ханська під містом Майкоп у Республіці Адигея РФ. Про це повідомив Телеграм-канал ASTRA із посиланням на місцевих мешканців.



За даними супутникового сервісу NASA FIRMS, внаслідок атаки виникла пожежа на території аеродрому.



Глава Республіки Адигея Мурат Кумпілов підтвердив атаку БПЛА на передмістя Майкопа.



«Йде організована евакуація мешканців селища Родніковий», – сказав він.



Це селище прилягає до атакованого аеродрому.



У Міноборони РФ заявили, що російська ППО вночі нібито збила 92 українські дрони в Краснодарському краї, Курській, Ростовській, Брянській і Бєлгородській областях, а також в окупованому Криму і над акваторією Азовського моря. Проте про атаку безпілотників на Адигею у відомстві не згадали.



На військовому аеродромі «Ханська» дислокується 272-га навчальна авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Сєрова.

Нагадаємо, що вночі 9 жовтня ЗСУ та СБУ уразили базу зберігання «шахедів» у Краснодарському краї РФ. Там були сотні безпілотників.