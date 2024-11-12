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Армія РФ влаштувала полювання на маршрутку з цивільними — Федоров

12 листопада 2024, 10:15

Армія РФ влаштувала полювання на маршрутку з цивільними — Федоров

FPV-дрон РФ влучив в автобус «Богдан» на Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА FPV-дрон РФ влучив в автобус «Богдан» на Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Російська окупаційна армія влаштувала полювання на маршрутку із цивільними пасажирами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«В Приморському росіяни поцілили FPV-дроном в автобус "Богдан", у якому їхали мирні мешканці прифронтових сел. На щастя, пошкоджень зазнав тільки транспортний засіб», — пояснив голова обласної військової адміністрації.

Раніше повідомлялося, що росіяни з БпЛА продовжують тероризувати Херсонщину, окупанти скидають вибухівку на машини, зокрема, «швидкі» та «маршрутки».

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