Армія РФ влаштувала полювання на маршрутку з цивільними — Федоров

FPV-дрон РФ влучив в автобус «Богдан» на Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Російська окупаційна армія влаштувала полювання на маршрутку із цивільними пасажирами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.



«В Приморському росіяни поцілили FPV-дроном в автобус "Богдан", у якому їхали мирні мешканці прифронтових сел. На щастя, пошкоджень зазнав тільки транспортний засіб», — пояснив голова обласної військової адміністрації.



Раніше повідомлялося, що росіяни з БпЛА продовжують тероризувати Херсонщину, окупанти скидають вибухівку на машини, зокрема, «швидкі» та «маршрутки».