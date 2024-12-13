Україна дізналася суперників у відборі на ЧС-2026

Група збірної України у відборі на ЧС-2026. Фото: УАФ

Сьогодні, 13 грудня 2024 року, у Цюриху відбулося жеребкування кваліфікації чемпіонату світу-2026, на якому збірна України дізналася своїх суперників. Про це повідомила Українська Асоціація футболу.



Національна команда з футболу зіграє в групі D з командами Франції або Хорватії, Ісландією та Азербайджаном.



Відбірковий груповий етап УЄФА за участю 54 команд розпочнеться в березні 2025 року і завершиться в листопаді 2025-го.



Він відбуватиметься у форматі з 12 групами по 4 або 5 команд, які зіграють між собою вдома і на виїзді, пише tribuna.



Переможці груп гарантують собі місце на ЧС. Ще 4 місця від Європи буде визначено в березні 2026 року в плей-оф за участю 16 команд — 12 збірних, які посіли другі місця в групах відбору, а також 4 найкращі за рейтингом переможці груп Ліги націй, які не кваліфікувалися безпосередньо до турніру.

Раніше повідомлялося, що Ребров назвав гравців «Шахтаря», викликаних до збірної України на матчі Ліги націй.