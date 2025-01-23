Розстріляли в спину на очах у побратимів: військові РФ стратили полонених бійців ЗСУ на Донеччині

Полонені українські військові на Донеччині. Фото: кадр із відео

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.



За попередніми даними, під час штурму позицій українських військ в Донецькій області окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців Сил оборони України й потім розстріляли.



Розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та класифікується як тяжкий міжнародний злочин.



Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та людей, які причетні до його скоєння.



Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що росіяни розстріляли беззбройних українських військовополонених.



«На відео окупанти власноруч зафіксували власний злочин – розстріл у спину шести воїнів, що потрапили в полон. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома. Розстріл кожного, хто потрапив у полон, відбувається на очах в інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм «лежати й закрити рота», а «оператор» злочину озвучує: «Один – мій». Потім видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених», – сказав Лубінець.



Обережно, відео 18+.

Нагадаємо, що російські військові розстріляли у спину трьох полонених бійців ЗСУ на Торецькому напрямку.