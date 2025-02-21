Росіяни вдарили КАБами по Краматорську та Лиману

Росіяни вдарили по Краматорську керованою авіабомбою. Фото: Оперативний Краматорськ/Telegram

У п'ятницю, 21 лютого, близько 10:00 російські окупаційні війська завдали ударів авіабомбами по Краматорську та Лиману Донецької області. Про це місцеві жителі повідомляють у соціальних мережах.

Зазначається, що в Краматорську удар припав по приватному житловому сектору у селищі Ясногірка. У соціальних мережах опубліковано фото диму, що піднімається після прильоту.

Крім того, повідомляється про два вибухи у місті Лиман.

Незадовго до ударів моніторингові канали повідомляли про пуск російських керованих авіабомб у напрямку Краматорського району.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих та руйнування внаслідок обстрілу.