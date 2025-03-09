За добу в Донецькій області двоє загиблих та понад 20 постраждалих внаслідок атак РФ

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 8 березня, вбила двох жителів на Донеччині. Також 23 цивільних постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 8 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Покровську та Сіверську», — зазначив він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 23 особи отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3027 людей, загинули – 6893 особи. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що вдень 7 березня російські війська завдали ударів по житлових районах Костянтинівській, Покровській, Лиманській, Великоновосілківській та Добропільській територіальних громадах.