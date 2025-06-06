Війська РФ вдвічі збільшили кількість обстрілів зі ствольної артилерії в Луганській області – ОВА

Артилерія російських окупантів. Фото: кадр із відео

5 червня порівняно з позаминулою добою російські війська вдвічі збільшили кількість обстрілів зі ствольної артилерії – з 26 до 53 – у Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, окупанти також завдали авіаційного удару та намагалися влучити по українських захисниках 106 безпілотниками.



«Атакуючі зусилля росіяни зосередили в районі села Греківка», – розповів начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що російські війська знайшли слабке місце на Новопавлівському напрямку.