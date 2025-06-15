Атака ГУР на підстанцію в Калінінграді — пошкоджені об'єкти ВПК

Агенти Головного управління розвідки України 14 червня о 4:00 ранку провели диверсію на промисловій електропідстанції в Калінінграді (історично Кенігсберг).



Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в українській розвідці.



За даними джерела, агенти злили рідину, що охолоджує, з трансформатора, після чого підпалили об'єкт. Внаслідок атаки електропостачання було припинено.

На відеозаписі, опублікованому в мережі, видно, як із великого резервуару витікає прозора рідина (імовірно, холодоагент), а в районі клапана ємності спостерігається полум'я.



За інформацією джерела, електропідстанція обслуговувала «російський військово-промисловий комплекс та армійські об'єкти». Однак конкретних об'єктів, на які вплинула диверсія, не уточнюються.

Попередня сума збитків, завданих Росії, оцінюється майже в 5 мільйонів доларів.

Офіційна влада Калінінградської області та Міністерство оборони РФ поки не коментували інцидент.