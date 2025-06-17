В окупованій Макіївці військовий розстріляв із автомата коханця дружини

Військовий розстріляв коханця дружини в окупованій Макіївці Донецької області. Фото: Baza

В окупованій Макіївці Донецької області військовий упіймав дружину з коханцем, вивіз його в поле і розстріляв з автомата. Коханець теж служив у армії. Про це пише видання Baza.

Зазначається, що увечері 10 червня у квартирі будинку на вулиці Леніна 31-річний Вадим застав дружину з іншим.

Чоловік побив суперника — 36-річного Андрія, — силою посадив його до військового УАЗу і повіз у бік селища Ясинівка. Як виявилося пізніше, подорож для коханця була останньою.

У районі Місячної вулиці Вадим витяг суперника в поле і розстріляв його з автомата, після чого втік.

Пізніше на цьому місці знайшли труп Андрія з вогнепальною раною голови і цей УАЗ, уже спалений.

За даними «Бази», військовослужбовця поки що не затримано.