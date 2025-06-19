Одна людина загинула, четверо поранено внаслідок атаки РФ на Дніпропетровську область

Російські військові вдарили по Дніпропетровській області дронами та артилерією. Один мирний житель загинув, четверо поранено. Фото: ОВА

Війська РФ з вечора 18 червня завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області, повідомив голова регіону Сергій Лисак. Під удари потрапили Нікополь, Мирівська та Марганецька громади.

Спочатку Лисак повідомив, що в результаті атаки постраждали п'ятеро людей, зокрема 11-річний хлопчик. Пізніше стало відомо, що один із поранених — 59-річний мирний житель — помер у лікарні.

Внаслідок ударів пошкоджено приватний будинок, автомобіль, а також будівлю, яка, за словами чиновника, не використовувалася.

Раніше повідомлялося, що 4 червня у Нікополі російський FPV-дрон влучив у цивільний об'єкт — постраждали чотири особи.