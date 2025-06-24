Суд виніс вирок агентці «жіночої групи» ФСБ: вона намагалася шпигувати за аеродромами бойових вертольотів ЗСУ на Донеччині

Засуджена учасниця «жіночої групи» ФСБ. Фото: Донецька обласна прокуратура

Суд засудив жительку міста Гірник Донецької області до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



У серпні 2022 року жінка спілкувалася у Телеграм зі своєю сусідкою, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до Росії. Знаючи, що подруга співпрацює з ФСБ та учасником ПВК «Вагнер», вона погодилася надавати їй інформацію військового характеру.



Вона дізнавалася місця дислокації особового складу, техніки військовослужбовців ЗСУ та ротацій українських підрозділів у Покровському районі. Крім того, жінка сфотографувала вертоліт та відправила знімок із докладним описом напрямку руху. При цьому вона усвідомлювала, що надана інформація допомагала російській армії в просуванні на півночі області.



У пресслужбі СБУ розповіли, що вона входила до «жіночої групи» ФСБ.



Особливість групи полягала в тому, що її учасниками були виключно місцеві жительки, які підтримали збройну агресію Росії. Агентки розосереджено коригували авіаційні та артилерійські удари РФ по локаціях українських військ на Покровському напрямку.



Зокрема, жителька Гірника намагалася виявити аеродроми бойових вертольотів ЗСУ. Водночас вона «зливала» у ФСБ маршрути руху бронетанкових колон українських військ у напрямку передової.



Контррозвідка СБУ затримала всіх учасниць агентурної групи під час спецоперації поблизу лінії зіткнення в серпні 2023 року.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру «міністру транспорту та інфраструктури ЛНР» та колишньому окупаційному меру Алчевська Альберту Апшеву