Російські безпілотники вдарили по Дружківці

Дружківку сьогодні вранці атакували російські дрони. Ілюстративне фото

Щонайменше два вибухи пролунали у Дружківці Донецької області сьогодні вранці, повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Імовірно, ударів було завдано з використанням безпілотників. Перед вибухами були чутні звуки пролітаючих БПЛА.

Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування.

Нагадаємо, раніше фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар по Харкову російським дроном нового типу під назвою «Черніка». Цей дрон схожий за потужністю бойової частини на «Молнію», але має іншу конструкцію.