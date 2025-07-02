Вночі у Дружківці пролунали вибухи: місто атакували дрони

Щонайменше два вибухи пролунали у Дружківці Донецької області у ніч проти 2 липня. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».
Зазначається, що вибухи прогриміли приблизно о 01:15 та о 01:20. Перед цим добре було чутно характерні звуки пікуючих дронів та роботи засобів ППО.
Наразі немає офіційної інформації про постраждалих і руйнування.
Раніше повідомлялося, що вранці 1 липня Дружківку також було обстріляно із застосуванням безпілотників. Тоді також пролунали щонайменше два вибухи.
Про постраждалих серед мирного населення інформація не надходила.
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