Вночі у Дружківці пролунали вибухи: місто атакували дрони

Вночі безпілотники атакували Дружківку. Ілюстративне фото

Щонайменше два вибухи пролунали у Дружківці Донецької області у ніч проти 2 липня. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Зазначається, що вибухи прогриміли приблизно о 01:15 та о 01:20. Перед цим добре було чутно характерні звуки пікуючих дронів та роботи засобів ППО.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих і руйнування.

Раніше повідомлялося, що вранці 1 липня Дружківку також було обстріляно із застосуванням безпілотників. Тоді також пролунали щонайменше два вибухи.

Про постраждалих серед мирного населення інформація не надходила.