Дніпропетровщина: РФ застосувала FPV-дрон по Нікополю: постраждали мирні жителі

Вранці, 2 липня, на Нікополь на Дніпропетровщині відбулася атака із застосуванням FPV-дрону. Внаслідок удару постраждали четверо місцевих жителів. Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Усіх постраждалих було госпіталізовано. Стан 65-річного чоловіка оцінюється як тяжкий. Поранення середнього ступеня тяжкості отримали двоє чоловіків — 44 та 49 років, а також 40-річна жінка.

В результаті атаки пошкоджено два автомобілі.

Нагадаємо, у Краматорську Донецької області в ніч проти 2 липня пролунало не менше п'яти вибухів.